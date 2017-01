28 janvier 2017

CAN 2017 : Sénégal-Cameroun, revanche ou pas ?

Au sortir d’une belle phase de groupes, le Sénégal devra tenir son rang ce samedi à 19h GMT face au Cameroun en quart de finale de la CAN 2017. Même s’ils réfutent cette idée, Aliou Cissé et sa troupe ont là une belle occasion de venger leur défaite en finale de la CAN 2002 face aux Lions Indomptables.

