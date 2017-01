27 janvier 2017

La Présidente de la Commission de l’Union africaine rencontre le Ministre des Affaires étrangères du Maroc

La Présidente de la Commission de l’Union africaine, S. E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, a reçu une délégation du Royaume du Maroc, dirigée par S. E. M. Salaheddine Mezouar, Ministre des Affaires étrangères. La rencontre a eu lieu le jeudi 26 janvier 2017 au siège de l’Union africaine, en marge de la 28e Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

La Présidente de la Commission et le ministre ont fait le point sur la requête soumise par le Maroc pour accéder à l’Acte constitutif de l’Union africaine et se joindre à l’Union. La Présidente a mis le ministre et sa délégation au courant des étapes déjà entreprises, conformément aux procédures prévues à l’Acte constitutif.

La Présidente a informé le ministre que la requête du Maroc a été inscrite à l’ordre du jour du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement, après réception du nombre de réponses requis de la part des États membres de l’Union africaine. La décision sera officiellement communiquée au Royaume du Maroc à l’issue du Sommet prévu les 30 et 31 janvier 2017.

