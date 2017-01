27 janvier 2017

Synthèse et clôture de l’atelier d’échange pour la résilience des collectivités locales de l’Extrême Nord aujourd’hui à 16h à l’Hôtel de Ville, Yaoundé (en présence de l’ambassadeur de France et du MINATD)

Organisé par le service de coopération de l’Ambassade de France et le MINATD, l’atelier d’échange et de mobilisation pour la résilience des collectivités locales de l’Extrême Nord s’est ouvert à Yaoundé, hier 26 janvier.

La synthèse et la clôture de ces deux jours de travaux aura lieu aujourd’hui 27 janvier à 16h à l’Hôtel de Ville de Yaoundé, en présence de l’Ambassadeur de France et du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Les recommandations émises lors des différents ateliers seront présentées à l’ensemble du public.

Les journalistes sont invités à y assister.

