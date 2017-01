25 janvier 2017

Visite d’état en République de Madagascar du Président de la République de Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan

1. A l’invitation de Son Excellence M. Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar, Le Président de la République de Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip ERDOGAN a effectué une visite officielle à Antananarivo les 24 et 25 janvier 2017, à la tête d’une délégation de haut niveau.

2. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre la République de Turquie et la République de Madagascar.

3. Durant son séjour à Madagascar, Le Président de la République de Turquie a eu un entretien avec Son Excellence M. Hery Rajaonarimampianina au cours duquel les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de solidarité qu’entretiennent les deux pays et ont exalté la qualité des sentiments d’estime et de respect mutuels qui caractérisent les rapports entre les deux peuples.

4. Les deux Chefs d’Etat ont par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de renforcer le dialogue politique entre les deux pays en vue de redynamiser les relations bilatérales. A ce titre, un mécanisme des consultations politiques régulières entre les deux pays sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun a été institué.

5. Le Président Hery Rajaonarimampianina a réaffirmé sa ferme condamnation des actes de terreur ciblant des civils et des militaires sur le territoire turc et toutes formes de déstabilisation par des organisations terroristes. 6. Par ailleurs, les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur attachement à la préservation de la paix et la sécurité mondiale ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’atteinte à l’autorité de l’Etat.

7. Pour sa part, Son Excellence M. Recep Tayyip ERDOGAN a félicité Madagascar pour la réussite de l’organisation des Sommets du COMESA et de la Francophonie, qui a consacré et confirmé le retour de Madagascar à la place qu’il mérite dans le concert des Nations. Il a également adressé ses félicitations pour le succès rencontré lors de la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs pour Madagascar qui s’est tenue à Paris en décembre 2016, et a réaffirmé la bonne volonté du Gouvernement turc d’accompagner le processus de développement de Madagascar.

8. Partant d’une volonté commune, les deux Chefs d’Etat ont convenu d’œuvrer au renforcement du Partenariat économique entre les deux pays, au travers des actions de coopération dans les domaines de la diplomatie et de la coopération au développement, de l’industrie, de l’agriculture, de l’infrastructure, du tourisme, des énergies renouvelables, des mines, et de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises.

9. Son Excellence M. RecepTayyip ERDOGAN et Son Excellence M. HeryRajaonarimampianina ont par ailleurs souligné l’importance du rôle des secteurs privés malagasy et turc dans cette dynamisation de la coopération, au regard du potentiel économique dont disposent les deux pays. Aussi les deux Chefs d’Etat invitent-ils les opérateurs économiques et investisseurs des deux pays à saisir les opportunités existantes sur le plan économique.

10. Les Deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension mutuelle qui a marqué leurs discussions, et se sont réjouis des résultats positifs obtenus comme en témoigne la signature de nombreux accords dans des domaines clés, et l’ouverture de négociations des accords multisectoriels.

11. Ils se sont également félicités de l’organisation du Premier Forum économique bilatéral Turquie-Madagascar et incitent les secteurs privés et publics des deux pays à promouvoir un partenariat gagnant-gagnant en vue de profiter des opportunités économiques bilatérales et régionales, et ce pour le bénéfice des peuples malagasy et turc.

12. Son Excellence Monsieur Recep Tayyip ERDOGAN a exprimé au Président Hery Rajaonarimampianina ses vifs remerciements pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont il a été l’objet ainsi que la délégation qui l’a accompagné durant son séjour à Madagascar.

13. Son Excellence Monsieur Recep Tayyip ERDOGAN a adressé une invitation à Son Excellence Monsieur Hery Rajaonarimampianina à effectuer une visite d’Etat en Turquie. Son Excellence Monsieur Hery Rajaonarimampianina a accepté cette invitation dont la date sera fixée par voie diplomatique.

