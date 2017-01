25 janvier 2017

Déclaration de la Directrice générale du FMI, Christine Lagarde, à l’issue de sa visite en République Centrafricaine

Madame Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a publié aujourd’hui la déclaration ci-après à Bangui à l’issue de sa visite en République Centrafricaine (RCA) :

« Je suis très heureuse de ma visite en République Centrafricaine. Je tiens à remercier le Président Faustin-Archange Touadéra d’avoir accepté de me rencontrer pour examiner les enjeux économiques du pays au moment où il cherche à mettre en oeuvre un programme ambitieux visant à réduire la pauvreté endémique et à faciliter la réconciliation nationale. Je tiens aussi à remercier le ministre des Finances et du Budget, M. Henri-Marie Dondra, et le Directeur national de la BEAC pour la RCA, M. Ali Chaibou, de leur généreuse hospitalité. « La volonté du Président Touadéra de promouvoir le développement économique et de réduire la pauvreté dans un environnement fragile est louable. À cet effet, il conviendra d’augmenter les dépenses sociales et l’investissement en accroissant les recettes intérieures et en renforçant la gestion des finances publiques.

« Lors de mon séjour, j’ai eu l’honneur de m’adresser à l’Assemblée nationale où j’ai été recuee par le Président de l’Assemblée, M. Abdou Karim Meckassoua. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec des femmes dirigeantes et des étudiants, et de prendre connaissance de leurs visions et de leurs aspirations pour la RCA. J’ai également eu le privilège de visiter la Fondation Voix du Coeur, une organisation sans but lucratif qui s’occupe d’enfants vulnérables en leur offrant un logement et des services de réintégration sociale.

« J’ai été fortement impressionnée par la détermination de toutes les parties prenantes à jeter les bases nécessaires à une croissance robuste et solidaire. Le FMI continuera de soutenir ces efforts, notamment grâce au prêt de 116 millions de dollars que nous avons approuvé récemment. L’engagement pris en novembre par les bailleurs de fonds de verser 2.2 milliards de dollars à l’appui du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix constitue un autre développement encourageant.

« Je tiens de nouveau à remercier vivement le gouvernement et la population de la République Centrafricaine de leur accueil chaleureux. »

Distribué par APO pour International Monetary Fund (IMF).