25 janvier 2017

Lancement d’un atelier d’échange pour renforcer la résilience des collectivités locales de l’Extrême Nord

Mis en place par le service de coopération de l’Ambassade de France au Cameroun en partenariat avec le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) et en collaboration avec CARE international, Cités Unies France, le PNDP, le CVUC, l’AFD, le CIRAD et la DUE, l’atelier d’échange et de mobilisation pour la résilience des collectivités locales de l’Extrême Nord du Cameroun rassemblera l’ensemble des maires de l’Extrême Nord.

Lieu d’échange et de partage d’expériences, il vise à faire connaître et à évaluer les besoins des collectivités de l’Extrême Nord durement fragilisées par les contraintes climatiques et sécuritaires. L’objectif est surtout de développer les solidarités entre les collectivités camerounaises et avec les collectivités françaises et/ou européennes.

Parmi les thématiques qui seront abordées lors de l’atelier : l’état civil, l’accès des populations aux services de base, la restauration des moyens de transport … A terme, les élus seront amenés à dégager des pistes pour améliorer le fonctionnement de leurs collectivités, les services publics étant indispensable pour stabiliser la situation dans la région et rétablir la confiance des populations. En outre, ils échangeront sur les moyens de développer de futures coopérations décentralisées.

Les participants camerounais pourront notamment bénéficier des retours d’expérience de personnalités étrangères dont le maire de Boda (RCA), et le premier vice-président de Mopti (Mali), qui ont tous deux vécu un processus de sortie de crise dans leur localité.

La cérémonie officielle d’ouverture de l’atelier sous la présidence du MINATD aura lieu le jeudi 26 janvier à partir de 9h à l’Hôtel de Ville de Yaoundé, en présence du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Réné Emmanuel SADI et de l’Ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault.

