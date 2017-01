22 janvier 2017

CAN : "pas de grandes chances" de qualification, reconnaît le sélectionneur de l’Algérie

Le sélectionneur de l'Algérie Georges Leekens, le 18 janvier 2017 à Franceville ©AFP



Franceville (Gabon) (AFP)

Le sélectionneur de l’Algérie, Georges Leekens, a reconnu dimanche qu’il "n’y a pas de grandes chances" pour que son équipe, seulement 3e de son groupe B avant la dernière journée de la phase de poules lundi, atteigne les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2017.

"On sait bien qu’il n’y a pas de grandes chances", a-t-il reconnu, tout en assurant qu’"il y a une chance pour se qualifier.Ca ne dépend pas seulement de nous.Ca dépend des autres aussi".

"Mais le plus important quand tu es un professionnel, quand il y a une chance, tu dois prendre cette chance", a-t-il encore estimé.L’Algérie n’a en effet plus son destin en main après sa défaite contre la Tunisie (2-1) lors du précédent match.

Pour atteindre les quarts de finale de la compétition disputée au Gabon, l’Algérie doit en effet non seulement battre le Sénégal, déjà qualifié, lundi à Franceville, mais également espérer que la Tunisie perde dans le même temps (20h00 heures françaises/19h00 GMT) face au Zimbabwe, à Libreville.

L’Algérie jouit pour le moment d’une meilleure différence de buts générale que le Zimbabwe, un rapport de force qui pourrait toutefois s’inverser si l’Algérie bat le Sénégal 1-0 par exemple, et que le Zimbabwe gagne par exemple 3-0 ou 4-1 dans le même temps.

"On va tout faire pour gagner ce match et après une éventuelle qualification pour les quarts de finales", a de son côté assuré le défenseur Djamel Mesbah, 32 ans et qui évolue au FC Crotone, en Italie.

"Les chances elles sont minimes.Mais quand on est dos au mur, quand on a besoin de cette petite étincelle pour sortir de cette ’pseudo crise’, et bien là, on est fort.Je ne me fais pas de soucis", a-t-il encore assuré dimanche en conférence de presse.