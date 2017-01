22 janvier 2017

CAN : la Tunisie en son bunker, Khazri attend son heure

Le sélectionneur de la Tunisie Henryk Kasperczak parle avec l'attaquant Wahbi Khazri, le 16 janvier 2017 à Bongoville ©AFP



Libreville (AFP)

Une coupe d’Afrique des Nations, deux types de sélections : les équipes conviviales et accessibles, de plus en plus rares, et puis les groupes repliés sur eux-mêmes, méfiants envers les fans et la presse, bunkerisés, comme la Tunisie à la veille de son match contre le Zimbabwe.

Si les hôtels du Cameroun, quadruples vainqueurs, et de la Guinée-Bissau, sympathique bande de joueurs inconnus, restent ouverts aux visites extérieures, la plupart des fédérations jouent la carte du huis clos, en dehors des conférences de presse aux propos millimétrés et des entraînements, dont seul le premier quart d’heure est ouvert au public.

Dans une bulle

Pauvres Gabonais !Evoluant pour la plupart en Europe, ils doivent tuer le temps autour de la piscine d’un quatre étoiles à la sortie de Libreville, avec très peu de possibilités de revoir leurs proches pour leur retour au pays.

C’est aussi le cas de l’Egypte, de l’Algérie et de la Tunisie, enfermées dans leur bulle à Port-Gentil, Franceville et Libreville.

Impossible de croiser un Tunisien dans la capitale gabonaise à la veille du choc contre le Zimbabwe."Bonjour, c’est pour rencontrer Wahbi Khazri pour parler de l’attaque des Aigles de Carthage, mais aussi de Sunderland, de la Corse...".Réponse courroucée : "Hors de question.La Fédération tunisienne a signé un contrat d’exclusivité avec une télévision.C’est à vous de vous adapter à la sélection, et pas l’inverse".

Il faut donc s’en tenir aux réponses très calibrées, comme apprises par coeur, du joueur samedi en conférence de presse : "On montre qu’on est une équipe qui veut jouer au ballon et qui joue pour gagner.Peu importe l’adversaire, que cela soit une grosse équipe ou une soi-disante petite équipe.Ca sera pareil lundi.".

Ratés offensifs

D’accord, mais plus précisément.Comment expliquer les ratés offensifs de la Tunisie, flagrants contre le Sénégal (0-2) mais aussi contre l’Algérie malgré la victoire (2-1) obtenue au prix d’un pénalty, d’un but algérien contre son camp et de pas mal d’occasions vendangées ?

Inaccessible ou presque, Khazri aurait pu aussi s’expliquer sur son début de saison un peu difficile à Sunderland.

"La saison passée, c’était totalement différent, parce que je jouais tous les matches.Cette saison, ce n’est pas le cas, je dois continuer à travailler.Je n’ai jamais douté de moi.Je suis agressif, j’aime le combat !Je travaille au quotidien pour aider l’équipe", avait lancé l’ex-joueur de Bordeaux et de Bastia à la presse anglaise en octobre.

Au natif d’Ajaccio, toutes celles et ceux qui nourrissent un lien passionnel avec la Corse -ils sont nombreux- auraient voulu demander s’il gardait lui-même des contacts étroits avec ses potes sur l’île de Beauté, entre le cours Napoléon et le stade Furiani.

Raciste et méfiante envers les Maghrébins, la Corse ?Le Franco-Tunisien incarne l’exemple vivant du cliché qu’il convient de nuancer sur cette île au carrefour des cultures de la Méditerranée.

"C’est totalement faux.Du racisme il y en a partout, dans tous les stades.Mais dire que les Corses sont racistes… Ce n’est pas vrai.Cela fait 21 ans que je suis ici et je n’ai jamais été victime de racisme", lançait-il en 2012 à ses débuts en Ligue 1 avec Bastia au magazine So Foot.

Khazri, 26 ans en février prochain, a ensuite pris le chemin de Bordeaux et Sunderland.Puis d’un hôtel introuvable à Libreville à la veille d’un match contre les inconnus du Zimbabwe.