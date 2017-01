21 janvier 2017

CAN 2017 : bien payé pour l’Egypte !

A nouveau décevante face à l’Ouganda (1-0), l’Egypte s’en est bien tirée en trouvant la faille à la 89e minute grâce à El Said samedi dans le groupe D de la CAN 2017. Ce résultat élimine les Cranes et complique les affaires du Mali qui n’a plus son destin en main pour dépasser les Pharaons…

