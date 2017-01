22 janvier 2017

CAN-2017 : le Ghana roule à l’économie mais file en quart

La joie des Ghanéens après le but d'Asamoah Gyan (N.3) contre le Mali dans le groupe D de la CAN à Port-Gentil, le 21 janvier 2017 ©AFP



Port-Gentil (Gabon) (AFP)

Service minimum pour le Ghana.Les finalistes de la CAN-2015 ont décroché leur billet pour les quarts de finale de l’édition 2017 après une deuxième victoire conclue sur le même score que la première : 1-0 contre le Mali, samedi à Port-Gentil (Gabon).

Les "Black Stars" comptent six points en deux matches, soit deux de plus que l’Egypte, qui est laborieusement venue à bout de l’Ouganda (1-0) plus tard dans la soirée.

Les Ghanéens ont débuté tambours battants contre des Aigles maliens apathiques lors de la première période malgré la jolie présence des leurs dans le stade.Les frères Ayew, Christian Atsu et surtout le capitaine Asamoah Gyan ont multiplié les occasions, se montrant plus à l’aise que lors de leur première victoire contre l’Ouganda (1-0).

Et c’est Gyan qui a trouvé la faille, marquant d’une tête puissante son 49e but en sélection, son 8e lors d’une CAN et également dans six éditions d’affilée.

La seconde période a toutefois été beaucoup plus compliquée.Les Maliens d’Alain Giresse ont manqué de réussite à de nombreuses reprises, échouant de justesse par deux fois dans les trois dernières minutes, avant de se désolant d’un arbitrage parfois discutable dans la surface de réparation ghanéenne.Les "Black Stars" sont finalement parvenus à défendre leur petit avantage.

Les joueurs d’Avram Grant défieront mercredi l’Egypte lors du dernier match de poules, avec l’objectif de garder la tête du groupe D. Pour les Pharaons, la mission sera d’abord de se qualifier, et si possible de montrer un meilleur visage que samedi, contre l’Ouganda.

En effet, ce ne fut pas simple pour l’équipe aux sept titres face au Petit Poucet du groupe.Hésitants durant la majeure partie de la rencontre, les Pharaons ont arraché une victoire essentielle par l’intermédiaire d’El-Saïd à la 89e minute, éliminant au passage leur adversaire ougandais.

Les Egyptiens n’auront besoin que d’un match nul contre le Ghana - remake de la finale de la CAN-2010, qu’ils avaient remportée - pour atteindre également les quarts.En cas de défaite, le Mali pourrait bien en profiter pour leur voler la deuxième place, d’autant que les Aigles affronteront une équipe d’Ouganda déjà éliminée.