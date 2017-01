CAN 2017 / Résumé des matchs du mercredi 18 janvier

Par Salah Eddine, le 19 janvier 2017

Début de la deuxième journée de la CAN avec le groupe A.

Le Gabon a concédé un nouveau nul face au Burkina Faso malgré un 2e but en deux matches du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.

Un match qui laissera des traces avec plusieurs joueurs blessés des deux côtés.

Les Panthères sont en danger avant leur dernier match face au Cameroun.

Le Cameroun est venu à bout de la Guinée-Bissau au prix d’une deuxième période plus aboutie malgré une très bonne prestation des Djurtus et un but magnifique de Piqueti.

Cette victoire permet aux Lions Indomptables d’entrevoir le quart de finale, puisque qu’ils n’ont plus besoin que d’un point.

Gabon - Burkina Faso : 1-1 (Aubameyang / Nakoulma)

Cameroun - Guinée-Bissau : 2-1 (Siani, Ngadeu / Piqueti)

1. Cameroun (4 points)

2. Gabon (2 pts)

3. Burkina Faso (2 pts)

4. Guinée-Bissau (1 pt)

Christian Shango