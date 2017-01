18 janvier 2017

CAN : tout reste à faire pour le Gabon après son nul contre le Burkina

L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang à l'issue du match nul concédé face au Burkina Faso, le 18 janvier 2017 à Libreville ©AFP



Libreville (AFP)

Que serait la CAN-2017 sans le pays organisateur ? Une série de matches dans des stades vides.C’est avec cette pression marketing additionnelle sur les épaules que le Gabon a joué le tout pour le tout jeudi, n’obtenant à l’arrivée qu’un deuxième nul contre le Burkina Faso (1-1).

Seul à la pointe de l’attaque gabonaise dans ce match rugueux, Pierre-Emerick Aubameyang a passé une bonne partie de la première mi-temps entouré des deux défenseurs burkinabé chargés de sa surveillance rapprochée.

Comme samedi contre la Guinée-Bissau, le stade se remplissait encore au coup d’envoi.Dommage pour les retardataires car les Panthères ont donné le meilleur de leur âme dans le premier quart d’heure marqué par une frappe de Denis Bouanga sur la tranversale trop mollement reprise de la tête par "Auba".

Alors que le Gabon aurait pu mener 2-0 face à un Burkina inexistant, il a suffi d’un contre pour inverser le cours du jeu.

Le défenseur gabonais de Troyes Johan Serge Obiang a perdu son duel aérien avec Nakoulma entré en cours de jeu, qui s’est fait un devoir de glisser le ballon dans les filets malgré le retour d’Obiang et d’un autre défenseur (22).

Ce n’était pas son jour : Obiang est sorti blessé alors que le Burkina commençait à prendre ses aises sur la pelouse du stade de l’Amitié.

Et c’est sur un nouveau contre qu’Aubameyang put enfin signer une première pointe de vitesse sur un ballon en profondeur, avant d’être fauché par le gardien burkinabé.Pénalty et carton jaune indiscutable."Auba" signe son deuxième but d’un contre-pied (38).

En deuxième mi-temps, les quelque 35.000 spectateurs ont davantage compté les mouvements de civières et les arrêts de jeu que les occasions de buts.

Nommé légitimement homme du match, Bouanga (Tours) a été le symbole d’un Gabon combattif mais maladroit en fin de rencontre avec une reprise sur une tête d’Aubameyang et un centre à l’arraché qui n’a trouvé personne.

Avec ce nouveau match nul, le Gabon jouera un derby d’Afrique centrale décisif dimanche contre le Cameroun, qui peut prendre la tête du groupe en soirée contre la Guinée-Bissau (20h00, 19h00 GMT).