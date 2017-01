18 janvier 2017

L'embarcation angolaise célèbre son arrivée record dans le cadre de la régate Cape2Rio

Le Mussulo 40, le voilier accueillant un équipage de seulement deux hommes et participant à la régate de Cape2Rio, est arrivé à Rio, en remportant la quatrième place au classement général et la première place de sa catégorie. Le voilier de 40 pieds [parrainé par Angola Cables (www.AngolaCables.co.ao)], seule embarcation à deux équipiers à quitter Le Cap le 1er janvier 2017, était barré par le médecin angolais José Guilherme Caldas et le navigateur brésilien Leonardo Chicourel.

Performance record

Le voilier a réalisé la meilleure performance de la catégorie des embarcations à deux équipiers (Double Handed Class), en terminant la course en 16 jours, 14 heures, 22 minutes et 12 secondes, et en battant le record fixé par le Privateer en 2014.

« Nous étions en lice contre des bateaux plus grands et des équipages professionnels, et nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé en dépit des obstacles, a déclaré Caldas. Ce fut une course difficile, mais nous avons persévéré grâce au soutien d’une excellente équipe répartie des deux côtés de l’Atlantique. »

Défis techniques, climatiques et pollution

Depuis la déchirure d’un spinnaker jusqu'à la rupture d’un tracker en passant par la défaillance du système de pilotage automatique, l’équipage du Mussulo 40 a été confronté à de nombreux moments difficiles durant la traversée. Malgré la réparation de la voile et les vents faibles subis au milieu de l’océan Atlantique et à proximité du Brésil, les deux marins ont compté sur l’humour et la bonne cuisine pour garder le moral.

« Nous progressions lentement sur la dernière partie de la course et avons découvert que c’était dû à une énorme accumulation de plastique qui affectait notre gouvernail, a ajouté Caldas. Le meilleur équipement technologique dont nous disposions était un dessalinisateur (fourni par Manuel Mendes, directeur de R&M Boatbuilders à Le Cap) qui nous tenait hydraté, nous permettait de prendre des douches et même d’avoir suffisamment d’eau pour préparer un bon risotto ou deux. »

Huitième traversée de l’Atlantique pour le médecin angolais

Neuroradiologue interventionnel de profession (travaillant la moitié de l’année au Brésil), le Dr Caldas est un navigateur passionné. En plus de parcourir les artères et les veines humaines dans le but de traiter les anévrismes, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs, il a traversé l’Atlantique à huit reprises.

« Félicitations à l'équipe Mussulo 40. Nous sommes fiers de l’effort fourni par José Caldas et Leonardo Chicourel pour terminer la course en un temps record », a déclaré Antonio Nunes, PDG d’Angola Cables, l'entreprise multinationale de télécommunication. « Cape2Rio est un test de compétence et de stratégie qui offre tout au long de la traversée de nombreuses leçons sur le travail d’équipe et la persévérance. Bravo ! »

Angola Cables : fidèles partisans de la navigation à voile

Le Mussulo 40 et le Mussulo III (une plus grande embarcation basée à Ilhabela, au Brésil) sont deux bateaux parrainés par Angola Cables. La société parraine également deux navigateurs du Club de voile de Luanda, qui ont récemment participé au Championnat africain de voile à Luanda. La relation entre Angola Cables et la voile a commencé par hasard lorsqu'un groupe de navigateurs angolais a demandé notre soutien pour participer à la régate de Cape2Rio en 2014.

« La navigation à voile est un sport qui implique l’élaboration intense de stratégies, la préparation à toute éventualité et la réaction rapide aux changements environnementaux ; tout comme nos activités. Elle est également basée sur l’eau, un autre point commun avec Angola Cables et le fait que nous installions des milliers de kilomètres de câbles de fibre optique sur le fond marin en vue de créer des réseaux intercontinentaux à haut débit », conclut Nunes.

À propos d’Angola Cables :

Angola Cables (www.AngolaCables.co.ao) est une société de télécommunications angolaise fondée en 2009 opérant sur le marché professionnel et dont l’activité principale est la commercialisation de liaisons internationales pour la voix et les données, par le biais de réseaux câblés sous-marins dans les régions Atlantique Sud et Afrique. Angola Cables est responsable de la gestion et du développement du câble sous-marin d’Afrique de l’Ouest (WACS) fournissant des services d’acheminement aux opérateurs situés en Angola et dans la région subsaharienne de l’Afrique. Elle est rapidement devenue l’un des principaux fournisseurs du continent en termes de capacité. La société exploite également Angonix (une IXP), son centre de données situé à Luanda et développe un centre de données de classe mondiale et des installations d’interconnexion à Fortaleza, au Brésil. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.AngolaCables.co.ao ou nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube.