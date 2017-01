18 janvier 2017

Nominations d'Associés chez Deloitte Afrique Francophone

Deloitte poursuit son développement en Afrique francophone et annonce la cooptation au rang d'Associés d'Achille Wafeu au Cameroun, Georges Yao-Yao en Côte d'Ivoire et Zana Koné en République Démocratique du Congo.

« Présent depuis plus de trente ans sur le continent, Deloitte recrute localement les meilleures ressources pour apporter aux acteurs privés et publics toutes les compétences techniques et sectorielles nécessaires à leur développement. Ces nouvelles nominations répondent aux ambitions de croissance de Deloitte en Afrique francophone, dont la clé de voûte est belle et bien la mobilisation des meilleures ressources ayant une connaissance pointue des marchés de l'Afrique. » commente Alain Penanguer, Associé responsable Afrique francophone chez Deloitte

Cameroun

Achille Wafeu, 38 ans, est nommé Associé Audit au Cameroun chez Deloitte Afrique Francophone. Avec une quinzaine d'années d'expérience auprès de filiales de groupes internationaux et sociétés camerounaises, il a notamment développé une expertise dans les secteurs Oil & Gas et Technologies Médias et Télécommunications. Achille a passé près de 10 ans au sein de Deloitte Gabon où il a activement contribué au développement du bureau dans ce pays, avant de rejoindre Deloitte Cameroun en tant qu'Associé Audit.

Côte d'Ivoire

Georges Yao-Yao, 37 ans, expert-comptable diplômé, est nommé Associé Audit en Côte d'Ivoire chez Deloitte Afrique Francophone. Après avoir passé 3 ans chez Deloitte US, 7 ans chez Deloitte Côte d'Ivoire, Georges a développé depuis une quinzaine d'années auprès de filiales de groupes internationaux et de sociétés locales une expertise dans diverses industries.

République Démocratique du Congo

Zana Koné, 35 ans, expert-comptable diplômé, est nommé Associé Audit en République Démocratique du Congo chez Deloitte Afrique Francophone. Il a activement participé à la croissance de Deloitte RDC, bureau qu'il a rejoint en 2013, après une dizaine d'années passées chez Deloitte Côte d'Ivoire. Zana intervient auprès de nombreux clients internationaux et nationaux, avec une compétence forte dans les secteurs des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT) et minier.

Distribué par APO pour Deloitte.