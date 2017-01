18 janvier 2017

Gervais Djondo, fondateur d’Ecobank et d’Asky Airlines, distingué par l’Initiative AfroChampions pour sa vision panafricaine et sa contribution au développement du continent

Projet novateur en faveur des entreprises africaines et de leur croissance, l’Initiative AfroChampions vient d’être officiellement lancée à Bamako, au Mali, lors d’un diner inaugural parrainé par le Comité d’Organisation du Sommet Afrique-France pour le Partenariat, la Paix et l’Emergence, le cabinet de conseil Konfidants et le groupe ADS. Les partenaires du projet ont souhaité mettre à l’honneur Monsieur Gervais Koffi Djondo, Fondateur d’Ecobank et d’Asky Airlines. Monsieur Djondo s’est vu remettre un prix spécial pour sa remarquable contribution au développement des échanges économiques au sein du continent.

Placé sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali, représenté pour l’occasion par Monsieur Mohammed Al Ag Ibrahim, Ministre du Développement industriel, ce diner a rassemblé de nombreux entrepreneurs africains et internationaux, accueillis par Monsieur Konimba Sidibé, Ministre de la Promotion des Investissements et du Secteur privé, et Monsieur Abdoullah Coulibaly, Président du Comité d’Organisation du Sommet Afrique-France.

Considéré comme l’un des pères du panafricanisme économique et l’un des premiers « Champions de l’Afrique », Monsieur Djondo est un modèle pour tous les entrepreneurs du continent. Afin de transmettre son expérience, il vient de mettre en place la Bourse Djondo, qui offre aux jeunes créateurs d’entreprise un accompagnement leur permettant d’ambitionner de devenir à leur tour des AfroChampions. « C’est en constatant les succès de leurs aînés que les jeunes entrepreneurs deviendront de plus en plus audacieux et créatifs ; nous voulons les amener à penser ‘pan-africain’ dès le début de leur aventure entrepreneuriale », a expliqué le Docteur Edem Adzogenu, membre du comité exécutif de l’Organisation AfroChampions (http://AfroChampions.com). « C’est de ce changement de mentalités que dépend l’intégration économique de l’Afrique » a-t-il ajouté.

Pour accélérer ce processus, l’Initiative AfroChampions veut également déployer un ensemble d’activités stratégiques, parmi lesquelles la mise en place de carrefours régionaux favorisant la coopération économique, ou encore la codification des normes de qualité et d'excellence à l'échelle du continent. L’objectif, afin d’avancer de manière efficace, est de réunir sur chacun de ces chantiers décideurs publics et privés. « C’est le secteur privé qui crée la croissance et les emplois ; il revient donc aux décideurs publics d’encourager les entrepreneurs et de leur permettre de développer leur potentiel », a souligné Samba Bathily, fondateur et PDG du groupe ADS. « Ce qu’il faut, c’est créer une masse critique d’entrepreneurs africains, capables de développer des multinationales africaines. La richesse qu’elles vont créer profitera à l’ensemble du continent, et pas uniquement à leur pays d’origine. C’est pour cela que nous soutenons ce projet », a-t-il précisé.

L’Initiative AfroChampions et ses partenaires Konfidants et ADS se sont fixé en 2017 une feuille de route ambitieuse, afin de rallier à leur projet tout particulièrement les Chefs d’Etat africains et les différentes agences de promotion de l’investissement. En marge du sommet de l’Union africaine prévu fin janvier 2017 à Addis Abeba, ils prévoient notamment de présenter l’AfroChampions Hub Project (Projet de Création de Pôles AfroChampions) visant à encourager les investissements intra-africains.

Distribué par APO pour AfroChampions Initiative.

Contact presse :

Anne-Elvire Kormann-Esmel

Téléphone et whatsapp - + 33 6 46 41 77 84

AEsmel@APCOworldwide.com

A propos de l’Organisation AfroChampions :

L'organisation AfroChampions (http://AfroChampions.com) est une organisation à but non lucratif créée pour galvaniser et soutenir l'émergence et le succès des champions africains dans le secteur privé. Basée à Accra, au Ghana, cette organisation a pour mission de favoriser la création d’un cadre favorable aux entreprises multinationales africaines, pour accompagner les sociétés existantes, inciter à la création de nouvelles sociétés et contribuer à la croissance de géants africains, notamment à l'aide du Plan AfroChampions 2030.

A propos de Konfidants :

Konfidants (www.Konfidants.com) est une société de conseil diversifiée opérant à Accra, Johannesburg et Genève. Konfidants, qui conseille les multinationales, les entreprises locales africaines, les organisations internationales et les philanthropies mondiales, est l'incubateur principal de l'Initiative AfroChampions et supervise ses partenariats dans les différents pays impliqués, avec des acteurs publics et privés.

A propos de la bourse Djondo :

Nommée ainsi en l'honneur de M. Gervais Djondo, cofondateur et président honoraire du groupe Ecobank, la Bourse Djondo (http://DjondoFellowship.org) est un programme de mentorat destiné aux entreprises africaines. Son objectif est de les aider à acquérir la capacité nécessaire pour lancer avec succès des opérations transfrontalières sur le continent africain et au-delà. La Bourse Djondo espère ainsi contribuer au développement de sociétés multinationales africaines.

A propos du groupe ADS :

« African Development Solutions » - Rechercher, identifier, promouvoir des solutions pour accompagner le développement de l’Afrique, voilà la mission que le groupe ADS (http://ADSGlobalCorp.com), sous l’égide de son fondateur Samba Bathily, s’est fixée et revendique jusque dans son nom. Fondé par Samba Bathily en 2004, le groupe ADS est ainsi présent dans ces secteurs essentiels qui structurent l’économie du continent - financement de projet ; renouvelables et accès à l’eau ; nouvelles technologies, medias et télécommunications ; infrastructures, construction, hôtellerie et immobilier ; industries de distribution et franchising ; formation et secteur de l’emploi pour les jeunes, et automobile et logistique. La création de Solektra International et le lancement du rpojet Akon lighting Africa figurent parmi les nombreuses réussites que groupe ADS peut présenter aujourd’hui avec fierté et qui en font une référence sur le continent - tandis que son fondateur, Samba Bathily, construit une vision toujours plus ambitieuse, au service du continent et de tous les africains.