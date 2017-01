18 janvier 2017

Nigeria 70 morts dans le bombardement d’un camp de déplacés

Un enfant blessé dans un bombardement accidentel d'un camp de déplacés à Rann, au Nigeria, le 17 janvier 2017 ©AFP



Lagos (AFP)

Au moins 70 personnes ont été tuées mardi dans le bombardement par un avion nigérian d’un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, a déclaré mercredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

"On estime que 70 personnes ont été tuées et plus de cent blessées", dont six volontaires de la Croix-Rouge locale, a affirmé le CICR dans un communiqué, affirmant que ce bilan pouvait encore évoluer.