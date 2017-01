AMBIANCE AFRICA - 17/01/17

Présenté par Aïssa THIAM

Facebook : [https://www.facebook.com/aissa.thiam?fref=ts]

AMBIANCE AFRICA, c’est le nouveau rendez-vous quotidien de la radio africaine, en direct du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.

Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris...

Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

AMBIANCE AFRICA, c’est la diaspora qui vibre au son de l’Afrique à Paris...

Facebook : http://www.facebook.com/aissa.thiam

Chroniques :