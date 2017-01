13 janvier 2017

Le président élu gambien Barrow va participer au sommet de Bamako

Le président élu gambien Adama Barrow, le 12 décembre 2016 à Banjul ©AFP



Banjul (Gambie) (AFP)

Le président élu gambien Adama Barrow a quitté la Gambie vendredi soir pour participer à Bamako au sommet d’une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique francophone et anglophone, a annoncé le chef de la diplomatie nigériane.

"L’équipe de la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) a décidé de partir de Banjul ce soir en compagnie du président élu Barrow pour Bamako, au Mali", a déclaré Geoffrey Onyeama à des journalistes après des entretiens avec M. Barrow et le président gambien Yahya Jammeh, qui refuse de céder le pouvoir.

Les dirigeants ouest-africains qui tentent de convaincre Yahya Jammeh de laisser le pouvoir le 19 janvier à Adama Barrow ont exprimé vendredi à Banjul l’espoir d’une sortie de l’impasse politique.

Ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest est plongé dans une crise depuis que M. Jammeh a annoncé le 9 décembre qu’il ne reconnaissait plus les résultats de l’élection présidentielle du 1er décembre, une semaine après avoir pourtant félicité M. Barrow pour sa victoire.

La délégation de la Cédéao (15 pays) est conduite par le chef de l’Etat nigérian Muhammadu Buhari, son homologue libérienne Ellen Johnson Sirleaf et l’ex-président ghanéen John Dramani Mahama.

Outre la Cédéao, de nombreux pays et organisations, dont l’ONU, font pression sur Yahya Jammeh, qui a saisi la justice pour faire annuler les résultats de l’élection et se dit déterminé à rester président tant qu’elle n’aura pas statué sur ses recours.

Une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement, d’Afrique francophone mais aussi notamment anglophone, participent vendredi soir et samedi à Bamako - frappée par un attentat jihadiste à l’hôtel Radisson Blu le 20 novembre 2015 (20 morts, outre deux assaillants tués) - à ce sommet placé sous le thème du partenariat, de la paix et de l’émergence.