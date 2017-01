13 janvier 2017

Cérémonie de remise de drapeau aux 52 Généraux des Forces Armées Malagasy, nouvellement promus au titre de l'année 2016 : "Assurer la Paix sociale et permettre à la population de se concentrer sur les actions de Développement"

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a procédé, ce 13 janvier au Palais d'Etat d'Iavoloha, à la remise de drapeau aux 52 Généraux des Forces Armées Malagasy, nouvellement promus au titre de l'année 2016, en présence du Ministre de la Défense Nationale, le Général de Corps d'Armée Béni Xavier, et du Secrétaire d'État à la Gendarmerie Nationale, le Général Paza Didier Gérard. Cette cérémonie militaire a été également honorée par les Chefs d'institutions, les membres du Gouvernement, quelques Parlementaires, les membres du Corps diplomatiques, ainsi que les représentants de la Grande Famille des Forces Armées Malagasy.

Ce fut l'occasion pour le Chef de l'État et à la fois Chef Suprême des Armées, de remettre le Drapeau aux Nouveaux Généraux de Brigade, puis, aux Généraux de Division de l'Armée et de la Gendarmerie Nationale. Pour le Président Rajaonarimampianina, cette cérémonie militaire de remise de Drapeau revêt une importance particulière, non seulement pour l'Armée, mais également pour la Nation entière. Il a félicité les nouveaux généraux promus, car la promotion est, selon lui, synonyme d'avancement et d'encouragement dans la carrière professionnelle. Le Ministère de la Défense Nationale a choisi ces 52 Généraux pour avoir rempli toutes les conditions nécessaires pour être promu, sur des critères d'intégrité et d'efficacité dans l’accomplissement du travail et des missions assignées.

Le Ministère de la Défense Nationale, à travers le Général Béni Xavier, a vivement remercié le Président de la République au nom de toutes les Forces Armées Malagasy, pour son soutient et sa confiance envers les militaires et les gendarmes dans leur mission de maintien de la Paix et de protection de la population, ainsi que dans les évènements militaires tels que la Célébration du 50ème Anniversaire de l'ACMIL à Antsirabe. La cérémonie de Remise de Drapeau aux Généraux nouvellement promus est une tradition importante au sein des Forces Armées, afin de marquer devant la Nation toute entière que les Généraux ont une grande responsabilité de premier plan en matière de Défense Nationale, du respect de la discipline et des valeurs militaires, mais aussi républicaines, et en tant que références en termes de comportements au travail et au sein de la société en général. "Le Drapeau National symbolise l'Indépendance et la Fierté Nationale" a rappelé le Ministre de la Défense.

Le Président de la République a ajouté que le Drapeau National remis aux Généraux signifie que ces derniers ont une grande responsabilité dans le commandement des troupes. Dans les Forces Armées, le Drapeau doit toujours guider les Chefs militaires, et renforce la confiance des troupes qu'ils encadrent dans les champs de batailles. C'est la raison de la tenue cette cérémonie de remise de Drapeau, afin de raviver cette culture militaire.

Parmi les 52 Généraux nouvellement promus, 17 sont passés au grade de Général de Division et les 35 autres au grade de Général de Brigade.

Selon le Ministre de la Défense Nationale, le fait d'avoir été promu est non seulement un honneur, mais surtout une grande responsabilité et des devoirs envers la Patrie. Il a invité les Nouveaux Généraux, à travers leurs actes, à démontrer à la Nation que le Chef de l'Etat a pris la bonne décision de les avoir choisi parmi tant d'autres. Le pays compte sur ces nouveaux généraux pour renforcer la paix et la sécurité, mais surtout pour accélérer le processus de Développement.

Le Président Rajaonarimampianina a remercié les familles des nouveaux Généraux pour leur soutien et sacrifices accordés à ces derniers. Il a rappelé que l'année 2016 a été entièrement consacrée au travail, tandis que l'année 2017 va se distinguer par la poursuite des efforts avec une vitesse d'exécution plus conséquente, afin de concrétiser la vision "Émergence harmonieuse". Les Forces Armées y occupent une place importante, et devraient être digne du Drapeau national afin de démontrer aux yeux du Monde que Madagascar peut avancer et accéder vers un véritable Développement.

Les structures qui se chargent de la Défense Nationale à Madagascar sont fiables, dixit le Président, et le savoir-faire et les expériences des généraux sont indispensables pour renforcer les stratégies déployées pour asseoir la Paix et la Sécurité de façon durable, à travers le Haut Conseil pour la Défense Nationale et de la Sécurité. Les domaines d'intervention ne se limitent plus à la Défense Nationale relevant du domaine militaire, mais surtout la Santé, les Infrastructures et la Conservation de l'Environnement. "Les militaires devraient prendre des mesures conséquentes pour combattre la dégradation de l'Environnement et les effets du Changement climatique" a soutenu le Chef de l'Etat, sans oublier la surveillance de nos côtes. Il a appelé aux Généraux nouvellement promus, à prendre leur responsabilité dans la réalisation des défis du Développement pour l'année 2017, dont l'objectif principal est d'assurer la Paix sociale et permettre à la population de se concentrer sur les actions de Développement.

