13 janvier 2017

Demande de couverture : Cérémonie de lancement du Programme Santé de l’USAID 2016-2021 - 17 janvier 2017 à 15h30, King Fahd Palace

L'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) et le ministère de la Santé et de l’Action sociale vous invitent à la cérémonie officielle de lancement du Programme Santé USAID 2016-2017, le mardi 17 janvier 2017, à partir de 15h30, au King Fahd Palace de Dakar.

L’évènement sera co-présidé par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Pr. Awa Marie Coll-Seck, et la directrice de l’USAID, Mme Lisa Franchett.

Le Programme Santé de l’USAID, d’une enveloppe de plus que 300 millions de dollars US (environ 180 milliards de FCFA cours courant) pour la période de 2016 à 2021, sera mis en œuvre à travers divers mécanismes pour aider le gouvernement du Sénégal à atteindre ses objectifs pour améliorer la qualité des services sanitaires, l'accès aux services de santé et les comportements dans ce domaine au niveau des 14 régions du pays.

Le Programme Santé (2016-2021) de l’USAID est articulé autour des axes stratégiques du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS).

Bâti sur plus de cinq décennies de succès et de leçons apprises, le nouveau Programme Santé quinquennal de l’USAID concentrera ses interventions dans sept régions où ces ressources peuvent avoir un impact important sur les principales causes de mortalité infantile et maternelle et consolidera son action dans les sept autres régions du pays en vue de maintenir les acquis grâce à des investissements s’appuyant sur les structures existantes du Gouvernement du Sénégal.

La cérémonie officielle de lancement servira à présenter le nouveau programme et sa mise en œuvre dans les différentes régions. En outre, le programme adapte ses interventions aux besoins et défis spécifiques à chaque région du pays.

La presse est cordialement invitée à couvrir la cérémonie de lancement de ce portefeuille du programme de développement de l’USAID.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter à l’USAID Thomas Yocum à tyocum@usaid.gov ou au 77 819 93 71, ou Aissa Dabo à adabo@usaid.gov ou au 78 637 19 53.

Distribué par APO pour Ambassade des Etats-Unis au Senegal.