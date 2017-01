11 janvier 2017

ENGIE signe un accord sur le développement des Energies Renouvelables au Sénégal

ENGIE (www.ENGIE.com) annonce la signature d’un partenariat avec l’ANER, l’Agence Nationale des Energies Renouvelables de Sénégal, qui porte sur l’accélération de développement des énergies renouvelables dans le pays.

Le premier volet de cet accord porte sur le développement de l’énergie solaire à destination des particuliers en logements collectifs ou individuels. L’objectif visé est d’étudier le déploiement, dans un premier temps, de ces solutions auprès de 11.000 ménages de la ville de Dakar et de sa banlieue. Un accent sera mis sur les panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité et les chauffe-eaux solaires pour la production d’eau chaude. L’ANER et ENGIE étudieront ensemble les solutions de financement de ces équipements pour faciliter leur déploiement auprès des clients.

ENGIE s’engage également dans cet accord à développer des contrats de performances énergétiques (CPE) auprès des opérateurs industriels et du secteur tertiaire des grandes agglomérations du Sénégal. L’objectif est de réduire la consommation énergétique des sites et de contribuer à l’équilibre du système électrique sénégalais. ENGIE adaptera au Sénégal, le concept de CPE qu’il a déployé depuis de nombreuses années sur l’ensemble de ses marchés de clients industriels et grands tertiaires partout dans le monde.

Le dernier volet de cet accord porte sur la participation d’ENGIE à un « cluster industriel » pour promouvoir les énergies renouvelables, notamment via des actions de formation professionnelle et d’un renforcement du tissu industriel local.

Isabelle Kocher, CEO de ENGIE : « ENGIE vise à accompagner la politique énergétique d u Sénégal par son expérience technique et ses capacités financières, en partenariat étroit avec les acteurs locaux. L’accord que nous venons de signer aujourd’hui reflète notre volonté d’être un acteur majeur dans l es énergies renouvelable s et services en Afrique et de remédier aux énormes problèmes d'approvisionnement énergétique du continent. »

Au Sénégal, ENGIE est également présent via le projet TER Dakar en partenariat avec Thales pour la partie conception et réalisation des infrastructures et systèmes pour un contrat d’un montant de 225 millions d’euros. Le Groupe est aussi présent avec le projet Senergy. Il s’agit d’une centrale photovoltaïque de 30 MW située dans la ville de Santiou Mekhé dont la mise en service est prévue en mars 2017.

Distribué par APO pour ENGIE.

Contact presse :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Courrier électronique : engiepress@ENGIE.com

Contact relations investisseurs :

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : ir@ENGIE.com

ENGIE en Afrique :

ENGIE (www.ENGIE.com) est présent en Afrique depuis 50 ans. Il y déploie ses métiers de l’électricité, du gaz naturel et des services. ENGIE y dispose d’environ 3 000 MW de capacités électriques centralisées, en service et en construction. ENGIE développe également la production d’électricité décentralisée pour les entreprises isolées et les villages ruraux, afin d’atteindre l’objectif mondial de faire accéder à l’électricité 20 millions de personnes d’ici 2020. Le Groupe étudie notamment des opportunités de déploiement de systèmes solaires domestiques et de mini-réseaux, ainsi que l’accélération de la politique de solarisation de l’alimentation des tours télécom en zone non raccordée au réseau électrique.

ENGIE est enfin présent via son fonds d’investissement solidaire, ENGIE Rassembleurs d’Énergies, qui investit dans des projets d’accès à l’énergie durable pour les populations précaires.

À propos d’ENGIE :

ENGIE inscrit la croissance responsable au coeur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 154 950 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).