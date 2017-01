11 janvier 2017

EUCAP Sahel Mali : mission prolongée pour deux ans, budget de EUR 29.7 million adopté

Le 11 Janvier 2017, le Conseil a prolongé le mandat de la mission de l'UE EUCAP Sahel Mali pour deux ans, jusqu'au 14 janvier 2019. Le Conseil a également alloué un budget de EUR 29.7 million à la mission pour la période allant du 15 janvier 2017 au 14 janvier 2018.

La mission civile EUCAP Sahel Mali assiste et conseille les forces de sécurité intérieure du Mali dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité fixée par le gouvernement.

Elle fournit des formations et des conseils stratégiques à la police, à la gendarmerie et à la garde nationale maliennes, ainsi qu'aux ministères compétents du pays, afin de soutenir la réforme du secteur de la sécurité.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE en matière de sécurité et de développement dans la région du Sahel, qui vise à aider l'Etat malien à garantir l'ordre constitutionnel et démocratique, à garantir les conditions d'une paix durable, et à maintenir son autorité sur l'ensemble du territoire. Deux autres missions PSDC sont déployées dans la région : l'EUTM Mali, qui contribue à la restructuration et à la réorganisation des forces armées maliennes en leur prodiguant des formations et des conseils et l'EUCAP Sahel Niger, qui soutient la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, au Niger.

L'EUCAP Sahel Mali a été lancée le 15 avril 2014. Le chef de la mission est le diplomate allemand Albrecht Conze. Le 14 Décembre 2016 son mandat a été prorogé jusqu'au 14 Juillet 2017. La mission a son quartier général à Bamako, Mali.

