Le Grand Débat - 11/01/2017

France : Primaire de la gauche J-11

Sept candidats ont été retenus pour concourir à la primaire de la gauche dite « primaire de la belle alliance » des 22 et 29 janvier prochains : Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel Valls, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias. En 2011, le Parti socialiste initiait, avec succès, la Primaire citoyenne ouverte. Cette fois, la campagne semble avoir moins d’éclat, marqué par un quinquennat chaotique, les querelles intestines du PS, et le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat. Une question au cœur de cet événement : quelles seront les chances du vainqueur de parvenir au second tour de la présidentielle ?

_

Invités :

Roseline Sarkissian, Conseillère régionale d’Ile de France. Secrétaire fédérale du Parti socialiste de Seine-et-Marne en charge de l’égalité du territoire, de l’agriculture, de l’écologie et de la ruralité. Porte-parole du candidat Vincent Peillon, en charge du pôle agriculture et ruralité

Loubna Méliane, Conseillère régionale d’ïle-de-France. Porte-parole du candidat Manuel Valls

Daniel Goldberg, Député de la 10ème circonscription de Seine-Saint-Denis. Membre de l’équipe de campagne d’Arnaud Montebourg