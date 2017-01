11 janvier 2017

France - République du Congo : Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait la déclaration et répondu à la question suivante :

2 - République du Congo

Q - Avez-vous une réaction suite à l'arrestation de M. André Okombi Salissa en République du Congo ?

R - La France est attentive à la situation politique au Congo, ainsi qu'à celle de tous les opposants qui y sont actuellement détenus.

Elle rappelle son attachement à la préservation des libertés publiques et au respect de l'Etat de droit.

Elle encourage les autorités à prendre des initiatives en vue de favoriser le dialogue et le rassemblement de tous les Congolais, et de consolider les mécanismes démocratiques et électoraux dans la perspective des prochains scrutins.

La France reste préoccupée par la situation dans la région du Pool et ses conséquences sur le plan humanitaire.

