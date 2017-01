11 janvier 2017

Lancement du programme « Ligue des Champions de l’Unité Nationale »

L’Ambassade des Etats-Unis en partenariat avec MTN, Coca-Cola, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Education Nationale et l’association Foot’Attitude a procédé ce jour au lancement du programme « Ligue des Champions de l’Unité Nationale ». Ce programme a pour objectif essentiel de sensibiliser à la cohésion sociale et au leadership à travers le football. Il est ouvert aux jeunes filles et garçons scolarisés de 16 à 22 ans.

Dans son discours le Chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, M. Andrew Haviland a affirmé : « Tout comme les équipes gagnantes, les sociétés gagnantes réalisent qu’indépendamment de notre diversité ethnique, géographique et politique, nous partageons tous un avenir commun qui est amélioré lorsque nous travaillons ensemble et que nous respectons les règles. »

Le programme sera marqué par la sélection de 12 jeunes garçons et filles pour constituer l’équipe de l’unité nationale qui participera à une tournée nationale de sensibilisation à la cohésion sociale. Il s’agit de mettre les jeunes dans un environnement sportif exigeant pour voir comment ils travaillent ensemble pour résoudre les conflits dans le contexte du football. Au cours des six camps l’équipe de coach de l’Ambassade et de Foot’Attitude travailleront ensemble pour identifier les leaders qui émergent durant ses tournois. De ce groupe de leaders, le public pourra alors visualiser les profils vidéos des joueurs et voter pour leur préféré via SMS à partir d'un numéro MTN au : 767.

Freddy Tchala, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire a déclaré « nous sommes fiers de participer à ce programme de Ligue des champions de l’Unité Nationale. A travers ce programme, nos valeurs sont partagées notamment l’union, la passion mais également des valeurs sociales importantes telles que l’esprit d’équipe, la discipline, le respect des autres, et le fair-play. »

« Coca-Cola a toujours été un acteur majeur du foot mondial. Il nous parait adéquat de partager avec la même intensité, la ferveur et la passion de ce sport qui transcende toutes les considération sociales, religieuses, et ethniques avec la jeunesse de nos pays afin de les amener à voir plus loin et plus grand » a affirmé Don Dussey, Responsable des Affaires Externes Afrique Francophone Coca-Cola.

Le programme « Ligue des Champions de l’Unité Nationale » s’inscrit dans le cadre du renforcement de la démocratie participative en Côte d’Ivoire, une priorité de l’Ambassade des Etats-Unis.

Distribué par APO pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.