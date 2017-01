11 janvier 2017

Jeunesse et Entrepreneuriat – Afrique et France. L’AGYP : Une ambition et un réseau en mouvement

L’AGYP (www.AGYP.international) à Bamako 11, 12, 13 janvier 2017 :

2 Forums en amont du Sommet politique du 14 janvier 2017 ;

Forum de la Jeunesse organisé par le CNOSAF les 11, 12 et 13 janvier ;

Forum économique organisé par le MEDEF International et le CNPM le 13 janvier 2017 ;

3 Plénières AGYP « Jeunesse et Entrepreneuriat » ;

3 grands entrepreneurs primés par le Prix de l’Entrepreneur Business Africa de l’année ;

300 participants au Forum de la Jeunesse ;

180 CEO français et africains au Forum économique.

Le succès de la première édition du Forum AGYP au MEDEF les 6 et 7 décembre 2017 a insufflé une formidable dynamique en faveur de l’entrepreneuriat et de la jeunesse de France et d’Afrique. Cette énergie doit conduire les entrepreneurs de France et d’Afrique à poursuivre le dialogue, à initier les échanges de bonnes pratiques, à créer des passerelles de part et d’autre de la Méditerranée dans l’accompagnement et le financement de l’entrepreneuriat, à animer des communautés d’intérêts en faveur de l’emploi et de la formation, etc.

Le XXVIIe Sommet Afrique France de Bamako du 11 au 14 janvier prochains a vocation à amplifier cette dynamique, à travers la présentation des ambitions concrètes de l’AGYP :

la remise aux Chefs d’Etat africains de la Déclaration Africa 2030 , qui s’appuie sur 9 objectifs dédiés à l’entrepreneuriat comme levier de richesses, d’emplois et de croissance inclusive et durable pour le continent africain ;

, qui s’appuie sur 9 objectifs dédiés à l’entrepreneuriat comme levier de richesses, d’emplois et de croissance inclusive et durable pour le continent africain ; l’annonce de la plate-forme numérique collaborative « AGYP » - développée par le moteur de recherche européen Qwant, basé en France -, destinée à devenir un réseau social professionnel sans équivalent, qui servira de catalyseur pour les échanges « business » entre l’Afrique et la France.

Les premières concrétisations du programme AGYP :

Education et Formation :

Campagnonnage en Afrique (Compagnons du Devoir) ;

(Compagnons du Devoir) ; Formation « Déterminés » à l’entrepreneuriat ;

« Déterminés » ; Formation aux métiers du numérique par Jokkolabs et Webforce 3 à l’ESCT ;

par Jokkolabs et Webforce 3 à l’ESCT ; Passerelles entre les formations universitaires de France et d’Afrique (via les Junior-Entreprises).

Emploi et Employabilité :

Des programmes engagés pour l’emploi : l’accueil d’un jeune Africain en mobilité internationale afin de lui faire découvrir le quotidien d’une entreprise française ; un programme RH excellence (accompagner la formation aux compétences clés) et les Olympiades des métiers Afrique.

Entrepreneuriat et Business :

Lancement du dispositif « Opportunité-faisabilité de partenariats business en Afrique » avec les Juniors entreprises et L’Afrique c’est chic !, promotion du fonds d’investissement de la Diaspora par le Club Efficience, les premières retombées de l’AGYP sont en marche…

Distribué par APO pour AGYP.

Contacts presse :

Olivier Le Quéré

OleQuere@AGYP.international

Inès Garbaa

IGarbaa@MEDEF.fr

Léonidas Kalogeropoulos

L.K@mediation-arguments.com