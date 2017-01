11 janvier 2017

L'Union européenne et la République du Tchad renforcent leur partenariat

Aujourd'hui, le Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno, a effectué une visite de travail auprès des institutions européennes. Il a été reçu par la Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne Federica Mogherini et le Commissaire pour la coopération internationale et le développement Neven Mimica. La visite s'est déroulée dans une atmosphère constructive. L'Union européenne est un partenaire privilégié du Tchad et cette visite a été l'occasion de réitérer la volonté d'élargir et d'approfondir ce partenariat.

Distribué par APO pour European External Action Service (EEAS).