5 janvier 2017

CAN-2017 : Renard dans l’attente pour Boufal et Amrabat, blessés

L'équipe du Maroc avant un match contre la Côte d'Ivoire, le 12 novembre 2016 à Rabat ©AFP



Al-Ain (Emirats arabes unis) (AFP)

Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard attend d’en savoir plus sur Sofiane Boufal et Nordin Amrabat, blessés et incertains pour la CAN-2017 (14 janvier-5 février) mais pour l’heure toujours présents dans sa liste des 23.

Boufal a été touché lors de la rencontre du Championnat d’Angleterre entre Southampton, son club, et Everton, selon des médias marocains."Il y a le rapport du club, mais il faut qu’il y ait un rapport de notre médecin de la fédération.Après on verra suivant son avis, s’il peut participer ou pas également" à la compétition, a déclaré Hervé Renard lors d’une conférence de presse à Al-Aïn (Emirats arabes Unis), où son équipe est en stage de préparation.

"(Pour) Amrabat (le) docteur (doit se) faire sa propre analyse après avoir reçu (celle) du club de Watford.Ce sera à lui de prendre sa décision.Moi je ne suis pas médecin, la seule chose que je lui dit c’est que j’ai besoin du joueur.On aura la réponse dans quelques heures", a exposé le technicien français, tenant du titre après son sacre avec la Côte d’Ivoire en 2015.

Si les deux joueurs venaient à déclarer forfait, ce serait un coup dur supplémentaire pour les "Lions de l’Atlas" après les absences déjà confirmées de Younès Belhanda et Oussama Tannane.

Belhanda, auteur d’une première partie de saison remarquable avec Nice pour son retour en Ligue 1, a été victime d’une fracture à un orteil juste avant la trêve.Tannane souffre lui d’une pubalgie.

"Cela fait partie des aléas du football.Pleurer sur son sort ou s’apitoyer, ça ne sert à rien.On ne sait pas sur quoi ça peut déboucher, ça peut déboucher sur quelque chose de très positif, on ne sait jamais.Les joueurs qui sont là pour l’instant, et j’en suis sûr, seront capables de remplir leur mission comme il se doit", a espéré Renard, en quête d’un troisième trophée dans l’épreuve, après avoir également gagné la CAN avec la Zambie (2012).

Le Maroc, tombé dans l’un des "groupes de la mort" de la compétition avec la Côte d’Ivoire, tenant du titre, la RD Congo et le Togo, jouera son premier match contre la RDC, le 16 janvier à Oyem.