5 janvier 2017

La secrétaire parlementaire Caesar-Chavannes assistera à la cérémonie d'investiture du président désigné du Ghana

La secrétaire parlementaire du premier ministre, Mme Celina Caesar-Chavannes, assistera le 7 janvier 2017 à la cérémonie d’investiture du président désigné du Ghana, M. Nana Akufo-Addo.

Pendant sa visite, la secrétaire parlementaire Caesar-Chavannes rencontrera le président désigné Akufo-Addo afin de renforcer les relations bilatérales entre le Canada et le Ghana, lesquelles se fondent sur leur croyance en la démocratie et en l’action positive du développement, leur collaboration aux Nations Unies, au Commonwealth et dans la Francophonie ainsi que leurs relations commerciales en constante évolution.

La secrétaire parlementaire effectuera une visite au Collège de sciences infirmières et de sage-femmerie du Ghana, où se déroule un projet mené en partenariat avec l’hôpital pour enfants SickKids de Toronto, afin de voir comment le Canada contribue à l’amélioration des services de santé au Ghana. Toujours à Accra, elle visitera le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, avant de se rendre à Winneba y voir un projet du Fonds canadien d’initiatives locales.

Citations

« Le Canada félicite Nana Akufo-Addo pour son élection à la présidence du Ghana, ainsi que tous les Ghanéens pour avoir tenu, le 7 décembre 2016, des élections transparentes et démocratiques. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec le nouveau président élu afin de continuer à renforcer nos valeurs démocratiques communes et notre engagement envers le multilatéralisme et la croissance inclusive. » - Celina Caesar-Chavannes, secrétaire parlementaire du premier ministre

Les faits en bref

L’année 2017 marquera le 60 e anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et le Ghana et plus de 100 ans de liens entre les peuples des deux pays.

anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et le Ghana et plus de 100 ans de liens entre les peuples des deux pays. Le respect des principes démocratiques dont fait preuve le Ghana et sa transition gouvernementale réussie font figure d’exemples pour la région et pour tout le continent.

En 2015, le Ghana était le quatrième marché d’exportation du Canada en Afrique subsaharienne. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont accrus de 260 p. 100 depuis 2000 pour atteindre 265,3 millions de dollars. Le contexte politique stable du Ghana a favorisé le commerce et l’investissement.

Distribué par APO pour Department of Foreign Affairs Canada.