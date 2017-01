5 janvier 2017

Amical : le Cameroun s’offre la RDC

Le Cameroun a pris le meilleur sur la RD Congo (2-0) ce jeudi en match amical de préparation à la CAN 2017. Dominateurs, les Lions Indomptables ont logiquement disposé de Léopards plus remaniés et qui pourront déplorer un but valable qui leur a été injustement refusé.

