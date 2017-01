5 janvier 2017

Ballon d’Or africain : Mahrez pour succéder à Aubameyang ?

Le milieu algérien de Leicester Riyad Mahrez en conférence de presse, le 21 novembre 2016 à Leicester ©AFP



Abuja (AFP)

"One, two, three viva l’Algérie" ? Riyad Mahrez, champion d’Angleterre avec Leicester, part favori pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang jeudi à Abuja (Nigéria) et remporter le 3e Ballon d’or africain chez les Fennecs après Lakhdar Belloumi (1981) et Rabah Madjer (1987).

Cela fait 30 ans que les Algériens attendent un successeur à l’attaquant qui avait offert à Porto la Ligue des champions en 1987 grâce un but splendide - une talonnade - auquel il a donné son nom.Mahrez, qui a porté les Foxes vers un improbable titre en Premier League, coté à 5000 contre un, a le profil du gagnant.

Honoré en 2016 par l’association des pros anglais et par la BBC, l’ex-milieu offensif fluet de Sarcelles, où il a évolué jusqu’en 2004 avant de découvrir au Havre le professionnalisme, est à deux doigts d’un "hat-trick".D’ailleurs, question triplé, sur un terrain de Premier League, il a été le premier Algérien à en réaliser un en décembre 2015.

La saison écoulée, Mahrez, 25 ans, a inscrit 17 buts et délivré 11 passes décisives en 37 matches sur 38 possibles en championnat anglais.Des performances qui lui ont déjà permis de devenir en décembre le premier Algérien à se glisser dans le Top 10 du Ballon d’or (7e).Concernant le titre individuel suprême africain, il faut remonter au Marocain Mustapha Hadji en 1998 pour trouver trace du dernier Maghrébin sacré sur son continent.

- Aubam’ et Mané, autres finalistes -

L’un de ses rivaux n’est autre qu’Aubameyang, qui brille chaque semaine avec le Borussia Dortmund.Le Gabonais de 27 ans a fini 11e du Ballon d’or grâce, notamment, à 25 buts inscrits en 31 matches de Bundesliga.

Mais le tenant du titre, pour encore quelques heures au moins, n’a sûrement pas oublié qu’il avait devancé Yaya Touré (sacré quatre fois d’affilée) et espère sans doute recréer la surprise.

Le Sénégalais Sadio Mané, 24 ans, est le 3e finaliste après votes des sélectionneurs, directeurs techniques, groupes d’experts et représentants des médias.

En passant de Southampton à Liverpool pour près de 36 M EUR - nouveau record pour un Africain -, l’ex-espoir messin passé par l’Autriche n’a pas ralenti la cadence et les Reds sont en pleine bourre.

Ailier ou meneur, il a déjà frappé neuf fois en 19 matches cette saison, alors que ses 11 buts et six "assists" (caviars) l’an passé avaient propulsé les Saints à une magnifique 6e place finale.

Du côté de la révélation de l’année, la Premier League et le Nigéria sont assurés d’être à l’honneur avec les méga-favoris pour la distinction, le buteur de Manchester City Kelechi Iheanacho (20 ans) et le milieu d’Arsenal Alex Iwobi (20 ans).