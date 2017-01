5 janvier 2017

Le Président Rajaonarimampianina à Farafangana : "Bénédiction et soutien inconditionnel des Ampanjaka aux efforts de Développement"

Pour sa première visite régionale, en cette année 2017, le Président de la République s’est rendu ce 4 janvier à Farafangana ; il était venu à l’invitation des Ampanjaka et des notables du Grand Sud-Est, en l’occurence ceux des Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana réunies à Farafangana. Ces autorités traditionnelles ont invité le Président Rajaonarimampianina pour lui accorder leur bénédiction dans la conduite du pays et, plus particulièrement, pour la réalisation de la Politique Générale de l’Etat afin d’assurer le développement. Par la même occasion, les Ampanjaka du Grand Sud-Est ont déclaré leur engagement solennel à soutenir les actions et les efforts déployés par le Gouvernement pour le développement et l’amélioration du bien-être des malgaches.

Tous les Ampanjaka du Vatovavy Fitovinany et d’Atsimo Atsinanana étaient présents à Farafangana, aux côtés du Ministre du Commerce, en même temps coach de la Région AtsimoAtsinanana, et de son homologue de l'Éducation nationale, les Parlementaires et les autorités administratives des deux régions. A cette occasion, le Chef de l'Etat a souligné l'importance particulière qu'il accorde à cette visite à Farafangana, suite à l'invitation des Ampanjaka. Il a notamment déclaré que les responsables étatiques et les Ampanjaka devraient travailler main dans la main pour le redressement du pays, car les deux parties ont une même vision et un objectif commun, à savoir le développement et l'amélioration des conditions de vie de la population. « C'est pour cette raison que j’ai accepté volontairement l'invitation des autorités traditionnelles des Régions Atsimo-Atsinanana et Vatovavy-Fitovinany », a-t-il déclaré.

Étant donné que les Ampanjaka constituent les premières autorités les plus proches de la population dans les zones enclavées et reculées du pays, le Président de la République a, de ce fait, considéré que l'initiative de raffermissement de la collaboration avec ces derniers est somme toute logique et juste ; il s’agit en effet d’assurer l'effectivité des actions du Gouvernement pour le Développement, notamment dans la lutte contre l'insécurité et le travail pour la promotion de l'agriculture. Il a insisté sur l’importance de la solidarité et du patriotisme qui doivent présider le travail de redressement car le développement est l'affaire de tous, et chaque malgache a sa part de contribution à apporter.

Le Représentant des Ampanjaka a, pour sa part, demandé à l'Etat de renforcer la lutte contre l'insécurité et de poursuivre l'amélioration des conditions de vie de la population dans les zones enclavées, tout en réaffirmant leur soutien indéfectible aux efforts déjà engagés pour le redressement du pays. En retour, le Président Rajaonarimampianina a encouragé la population à redoubler d’effort pour le développement, suite à la confiance et à la disponibilité manifestées par la Communauté Internationale, notamment les Bailleurs de fonds, pour accompagner Madagascar,

après la réussite des sommets du COMESA et de la Francophonie, ainsi que celle de la Conférence des bailleurs à Paris dernièrement.

Le Président Rajaonarimampianina a soutenu que sa visite à Farafangana, la première de l’année, est notamment due au fait que le Grand Sud-Est reflète toutes les actions du Gouvernement dans le développement du pays. Cette vaste région dispose en effet de toutes les ressources nécessaires pour accélérer le processus de relance économique, entre autres les ressources humaines, minières, marines et terrestres, bien que la pauvreté y soit toujours récurrente. Il est plus que nécessaire de renforcer la solidarité et la collaboration avec les Ampanjaka, a-t-il relevé, car ces derniers peuvent très bien éduquer et accompagner la population dans la lutte contre l'insécurité, la conservation de l'environnement, l'octroi de travail aux jeunes, et l’instauration de la stabilité politique. Le Président a souligné qu'il est grand temps pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités car nos partenaires techniques et financiers internationaux sont disposés à nous aider. Il a salué la réalisation des travaux de réhabilitation de la route reliant la ville de Farafangana à l'aéroport local et a promis d'étendre les travaux à d'autres quartiers, avec la promesse d'installation d’un éclairage public à Farafangana fonctionnant à l’énergie solaire. Il a également promis de prendre personnellement l'initiative de concrétiser les travaux de réhabilitation de la portion de route de 20 kms avant l’entrée dans la ville de Farafangana. Dans le même sens, tel un cadeau de début d’année, le Chef de l’Etat a annoncé l’amélioration de la ligne ligne de chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est, ainsi que la poursuite des travaux de réhabilitation de la RN12A reliant Vaingaindrano et Fort-Dauphin pour lesquels les ressources financières sont maintenant acquises. Par ailleurs, il a annoncé le lancement prochain d'un projet de production d’énergie par la biomasse à Farafangana, lequel sera également une source de création d’emplois pour les jeunes.

En ce qui concerne le secteur de l'éducation, le Président Hery Rajaonarimampianina a encouragé l'engagement des enseignants dans la promotion de la qualité de l'enseignement et, à cet effet, il a remis 1936 kits pour les enseignants. Par ailleurs, 24 motocyclettes ont été offertes, dont 20 pour les 5 CISCO et 4 pour les DREN. Il y. Pour ce qui est du secteur de l'agriculture, le Chef de l’Etat a remis officiellement deux véhicules tout terrain et deux motos aux Directions régionales respectives de l'agriculture des deux régions. Pour la population, le Chef de l'Etat a offert 6 zébus pour le raffermissement du Fihavanana.

En terminant son allocution, Le Président Hery Rajaonarimampianina a rappelé que l'Etat renforcera son travail pour le redressement et le développement, dans le souci d’améliorer toujours davantage le bien-être de la population, car c'est le principal défi et l'unique critère de choix des citoyens lors des prochaines échéances électorales, a-t-il fait savoir. Il a fait part de sa confiance et de son optimisme quant au soutien de la population à l’œuvre de développement. Il a appelé la population à respecter les autorités étatiques et traditionnelles pour ne pas tomber dans les pièges de la déstabilisation. A Farafangana, le Président de la République a lancé un ultime rappel à l'ordre aux fonctionnaires qui font fi de leur mission de servir le peuple et le redressement du pays. Il a conclu son allocution à Farafangana par des voeux de Santé et de Prospérité à l'endroit de tous les Ray aman-dreny à l'occasion du Nouvel An 2017.

