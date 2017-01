Tu Vas où Fatou ? - 04/01/2017

Nous recevions les panafricanistes Nicolas Agbohou, Toussaint Alain, Hery Djehuty et Will Mufwaya à l’occasion de la journée internationale de mobilisation en simultanée du 7 Janvier lancée dans 12 pays sur le thème du Franc CFA et la nécessité de se défaire de cette monnaie post-coloniale. Initiative lancée par l’activiste Kemi Seba