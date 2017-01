1er janvier 2017

République Démocratique du Congo : Didier Reynders se réjouit de l'annonce d'un compromis

Ce 31 décembre, un compromis a été trouvé entre différentes parties congolaises, suite à un dialogue facilité par la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO). Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères Didier Reynders se réjouit de l'annonce de ce compromis conclu et facilité par des acteurs congolais et tient à féliciter la CENCO pour son engagement. Ce texte constitue un pas important et positif vers une courte transition inclusive.



Celle-ci devrait nécessairement permettre l'organisation en 2017 d'élections libres, la réouverture de l'espace démocratique et la gestion consensuelle de la transition dans le respect de la Constitution. Ces mesures essentielles constituent les clés de la sortie de crise, causée par la non organisation des élections présidentielles en 2016 comme prescrit par la Constitution.



La Belgique appelle les négociateurs à poursuivre leur travail dans ce sens et avec le même esprit de compromis afin de finaliser les détails sans délais. Elle appelle également les institutions congolaises à clarifier et intensifier dans les semaines à venir les opérations qui mèneront à ces élections avant la fin 2017 et à augmenter significativement la transparence opérationnelle et budgétaire des élections afin de créer les conditions de gouvernance faisant défaut aujourd'hui et qui permettront un soutien externe.



La Belgique sera attentive à la mise en œuvre de ce texte, ainsi qu’aux mesures qui seront prises en vue d'un rétablissement de l'espace démocratique et des droits et libertés afin que toutes les opinions trouvent à s’exprimer dans le pays et que les élections puissent constituer le reflet authentique des aspirations du peuple congolais.

