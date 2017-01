1er janvier 2017

L’Envoyé spécial de l’ONU félicite les parties congolaises de la signature du Compromis politique

L’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, M. Saïd Djinnit, félicite la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et les parties concernées de la conclusion heureuse des pourparlers et de la signature du Compromis politique le 31 décembre 2016. Il remercie les dirigeants de la CENCO pour les efforts de médiation qu’ils ont menés sans relâche et félicite les parties signataires pour les compromis importants qu’ils ont consentis au service de la paix et la stabilité de leur pays. Il exhorte toutes les parties à assurer la mise en œuvre intégrale et effective de l’accord afin d’ouvrir la voie à la tenue d’élections libres et équitables ainsi qu’à une transition politique pacifique en République démocratique du Congo.

« Il s’agit là d’une étape importante dans la promotion de la réconciliation et de la démocratie dans le pays, ce qui est conforme aux engagements nationaux pris par la RDC au titre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région signé en février 2013 », a-t-il affirmé. « J'espère que la mise en œuvre scrupuleuse de l’accord du 31 décembre permettra également d’avancer encore dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre et favorisera ainsi une plus grande stabilité et un développement durable dans la région des Grands Lacs », a-t-il ajouté. « Je saisis cette occasion, en ce premier jour de 2017, pour encourager tous les dirigeants de la région à continuer de démontrer qu’ils demeurent fermement résolus à mettre fin aux cycles de conflits qui continuent de toucher la région et à assurer le progrès social et économique auquel leurs peuples aspirent. »

