1er janvier 2017

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC se félicite de l’accord politique signé entre les acteurs politiques en RDC

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, se félicite de l’accord signé ce 31 décembre 2016 au Centre interdiocésain de Kinshasa entre les signataires de l’accord du 18 octobre 2016 et ceux de l’opposition qui n’y ont pas participé.



Il félicite la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), l’ensemble de la classe politique, la société civile et les acteurs de tous bords pour leur sens élevé des responsabilités qui a permis d’avoir ces recommandations. « L’inclusivité souhaitée a permis d’avoir ce consensus plus large, mais le travail doit continuer, il faut sauvegarder la stabilité politique en mettant en œuvre chaque point de cette nouvelle feuille de route politique », a déclaré Maman Sidikou.



La mise à jour du fichier électoral doit se poursuivre avec le soutien logistique et technique de la MONUSCO. Mais les acteurs politiques ainsi que la population doivent s’engager résolument à créer un climat favorable à des élections libres, justes et crédibles a conclu le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC.





