1er janvier 2017

Déclaration conjointe sur la conclusion d'un accord politique en RDC

Déclaration de la Haute représentante et vice-Présidente Federica Mogherini et du Commissaire pour la coopération internationale et le développement Neven Mimica sur la conclusion d'un accord politique en RDC :

L'accord trouvé hier entre les forces politiques de la République Démocratique du Congo devrait ouvrir la voie à une transition consensuelle et pacifique. Il est le résultat de la persévérance de la Conférence épiscopale du Congo que nous avons soutenue et d'un engagement constructif des principales forces politiques du pays.



Le véritable intérêt de la nation congolaise est de consolider la démocratie dans la paix. Pendant la période de transition, les institutions de l’état tireront leur légitimité à la fois de leur inclusivité et de leur capacité de mettre en œuvre l'accord dans toutes ses composantes, de bonne foi et dans le plein respect de la Constitution et de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l’ONU, en vue de la tenue d'élections en 2017.



L'accord doit permettre rapidement le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales : trop de victimes et d'arrestations arbitraires ont été constatées ces dernières semaines.



L'UE souhaite un dialogue politique avec l'exécutif de transition, afin de pouvoir définir son appui à ce processus national.

