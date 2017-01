1er janvier 2017

Quai d'Orsay - Déclaration de M. Jean-Marc Ayrault - République démocratique du Congo

J'apprends avec satisfaction la signature de l'accord politique en République démocratique du Congo. Cet accord contient les éléments d'une sortie de la crise politique et institutionnelle que connaît le pays.

Je rends un hommage particulier aux évêques et aux équipes de négociateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dont le travail inlassable et déterminé a permis la conclusion du compromis.

La France appelle les signataires et les parties engagées par l'accord à respecter leur parole, à tout faire pour préserver l'esprit constructif qui a présidé aux négociations et à régler dans ce même esprit l'ensemble des points restant en suspens. En mettant de côté les intérêts partisans, les signataires ont donné la priorité à la paix et à la dignité de leur pays. Je salue cette attitude.

La RDC doit s'atteler sans tarder à la préparation des élections dans les délais agréés. La France est disposée à apporter tout le soutien nécessaire à cette fin.

