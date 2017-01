1er janvier 2017

CAN-2017 : Leekens surprend avec les 23 de l’Algérie sans Feghouli ni Medjani

Le coach de l'Algérie Georges Leekens, face aux reporters, le 1er novembre 2016 à Alger ©AFP



Alger (AFP)

Le milieu de terrain de West Ham Sofiane Feghouli est le principal absent de la liste des 23 joueurs de la sélection algérienne révélée samedi soir, pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2017 (14 janvier-5 février) au Gabon.

La Fédération algérienne avait programmé une conférence de presse lundi pour l’annonce de la liste, mais le nouveau sélectionneur des Fennecs, le Belge Georges Leekens, était pressé de faire part de ses choix et le communiqué est tombé avec deux jours d’avance sur la date prévue, sur le site de la Fédération.

Sofiane Feghouli, que la presse française annonce sur la liste des priorités de l’Olympique de Marseille, est arrivé Outre-Manche à l’été 2016 et n’a pour le moment eu qu’un temps de jeu assez réduit.

Auteur de 11 buts en 42 sélections, il faisait toutefois partie des cadres de l’équipe d’Algérie, qu’il a rejoint en février 2012.Il a disputé le Mondial-2014 au Brésil, inscrivant un but contre la Belgique (victoire 2-1) et atteignant les 8es de finale, battu en prolongation par l’Allemagne.

Autre absent de marque côté algérien pour la CAN-2017, le défenseur central Carl Medjani, 54 capes en sélections et trois buts.Le franco-algérien de 31 ans évolue en Espagne à Leganes, et n’avait raté aucun grand rendez-vous avec l’Algérie depuis le parcours des Fennecs au Mondial-2010 en Afrique du Sud.

- Sortir du "groupe de la mort" -

Leekens a en revanche fait assez classique en attaque, en retenant Riyad Mahrez et Islam Slimani, les deux pépites du champion d’Angleterre en titre, Leicester, ainsi que Hillal El Arabi Soudani, meilleur buteur des qualifications pour la CAN-2017, avec 7 réalisations en six matches.

Trois joueurs évoluant dans le Championnat de France sont présents dans cette liste : les milieux de terrains de l’Olympique Lyonnais Rachid Ghezzal, et de Dijon, Mehdi Abeid, et le défenseur central rennais Ramy Bensebaini.

Le sélectionneur belge de l’Algérie doit tenir une conférence de presse lundi pour justifier ses choix.

L’Algérie a été versée dans le "groupe de la mort" de la CAN-2017, avec l’éternelle rivale de la Tunisie, le Sénégal, et le Zimbabwe, et aura donc pour mission de sortir de cette poule pour atteindre les quarts de finale, que seuls les deux premiers rejoignent.

Les hommes de Georges Leekens, arrivé à la tête des Fennecs après un difficile début de campagne de qualifications pour le Mondial-2018 (un match nul et une défaite), font partie des favoris pour le tournoi continental africain.

Cinquième meilleure nation africaine au classement Fifa (38e), l’Algérie n’a plus remporté la CAN depuis 1990 et aura pour principaux rivaux au Gabon le Sénégal (33e au classement Fifa), la Côte d’Ivoire (34e), la Tunisie (35e) ou encore l’Egypte (36e).