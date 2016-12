25 décembre 2016

France - Mali - Enlèvement de notre compatriote Mme Sophie Pétronin

Les autorités françaises confirment l'enlèvement, le 24 décembre à Gao, au Mali, de notre compatriote, Madame Sophie Pétronin, qui dirige une organisation non gouvernementale venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition. En lien avec les autorités maliennes, elles sont pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible, notre compatriote. Le ministère des affaires étrangères et du développement international est en contact avec sa famille.

Distribué par APO pour Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.