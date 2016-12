24 décembre 2016

Cameroun : remis d’un AVC, l’ex-international Rigobert Song "revient de très loin"

Le Camerounais Rigobert Song lors d'un match face aux Pays-Bas, lors du Mondial-2010, le 24 juin au Cap ©AFP



Paris (AFP)

"Je suis vraiment revenu de très loin", se réjouit l’ex-capitaine du Cameroun Rigobert Song, victime début octobre à 40 ans d’un accident vasculaire cérébral (AVC), dont il explique dans L’Equipe samedi ne pas conserver de séquelles.

"Je suis vraiment revenu de très loin" a confié l’ex-défenseur au quotidien sportif."Je me souviens de notre frère Marc-Vivien Foé", décédé au cours d’un match international à Lyon, en 2003."On était le matin ensemble, dans le vestiaire ensemble, sur le terrain ensemble, on se parlait et il est parti.Les choses peuvent très vite changer, je le sais encore plus aujourd’hui, car je suis un miraculé."

Rigobert Song avait été victime d’un AVC début octobre alors qu’il se trouvait à son domicile à Yaoundé, au Cameroun."Mon chien s’est mis à aboyer, l’animal a peut-être ressenti quelque chose...Le gardien est monté sans oser entrer, puis une personne que j’attendais est arrivée.Heureusement...", raconte l’ancien joueur de Metz et Lens."Ma chance, c’est d’être tombé sur le côté, donc ma langue sortait", explique-t-il, ajoutant que sa "tension était à 25" et que "tout a explosé dans (sa) tête."

Il a ensuite été admis à l’hôpital de Yaoundé - "Paul Biya, le chef de l’Etat, a joué un rôle majeur, comme sa femme Chantal", les a remerciés samedi Rigobert Song - puis à la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Très amaigri - "quand je suis sorti du coma, je faisais 60 kg !", explique le Camerounais qui en pesait 65 au moment de l’interview -, il a aussi perdu ses iconiques dread locks mais est photographié souriant, expliquant essayer de "comprendre les choses différemment.On ne voit plus la vie comme avant.La vie est belle".

International à 137 reprises (4 buts) entre 1993 et 2010, Rigobert Song, formé au Tonnerre Yaoundé, a également porté les couleurs de la Salernitana, Liverpool, West Ham, Cologne, Galatasaray et Trabzonspor, et finit sa carrière en Turquie.Avec les Lions Indomptables, Song a disputé quatre Coupes du monde (1994, 1998, 2002, 2010) et la Coupe d’Afrique des nations, qu’il a remportée deux fois (2000, 2002), à huit reprises.