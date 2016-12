23 décembre 2016

Madagascar : Remise officielle de matériels roulants et d’équipements aux institutions nationales, Ministères et Collectivités Territoriales Décentralisées

Le PNUD a procédé à la remise officielle de véhicules et de matériels informatiques destinés aux différentes institutions nationales, Ministères, et Collectivités Territoriales Décentralisées de Madagascar.

Monsieur Olivier Solonandrasana MAHAFALY, Premier Ministre, Chef du gouvernement, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présidé la cérémonie en la présence de Madame Violet KAKYOMYA, Représentante Résidente du PNUD. Composée de 11 véhicules et de matériels informatiques, cette donation s’inscrit dans le renforcement des capacités des institutions bénéficiaires, mais surtout à l’appui aux collectivités territoriales décentralisées dans l’effort de développement.

Dans son allocution, Madame Violet KAKYOMYA a noté que les matériels composant la donation s’inscrivent dans le mandat du PNUD, en tant qu’acteur de développement, de soutenir la mise en place d’institutions fortes, libres et transparentes. Précisément, cette donation « vise à renforcer la capacité de ces institutions à remplir leurs rôles, à fournir des services de qualité à la population et ainsi faciliter le développement du pays ». L’objectif étant de contribuer fortement au programme de décentralisation, de soutenir la lutte contre la corruption, et d’assurer l’effectivité du leadership joué par le Ministère de l'Économie et de la Planification dans la mise en œuvre du Plan National de Développement.

Monsieur le Premier Ministre, quant à lui, a insisté sur le fait que le processus de décentralisation est inscrit au cœur de la Politique Générale de l’Etat et qu’en tant que chef de l’Administration et Ministre de l’Intérieur, il veillerait à ce que les pouvoirs déconcentrés et les Collectivités Territoriales puissent assumer progressivement avec efficacité leurs missions. Il se réjouit de ce partenariat fructueux entre le PNUD, le Gouvernement malgache et les Collectivités Territoriales. A cet égard, il a vivement remercié cette Institution Internationale au nom de M. le Président de la République, qui tient beaucoup à la politique de décentralisation a-t-il fait remarquer, du Gouvernement et du peuple malgache et en son nom personnel.

La cérémonie a été clôturée par une remise symbolique de matériels et de clés des véhicules par Madame la Représentante Résidente du PNUD à qui de droit. Et ce, en présence de M. le Premier Ministre, et d’autres personnalités présentes pour l’occasion.

