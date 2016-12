23 décembre 2016

Ouverture à l’OFPPT du premier Career Center pour la formation professionnelle dans la Région Casablanca-Settat en partenariat avec l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID)

Le premier Career Center de la formation professionnelle au Maroc a été officiellement inauguré par M. Rachid BeNmokhtar Benabdellah, Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Dwight L. BUSH Sr, Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, et M. Larbi BENCHEIKH, Directeur Général de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), en présence des responsables des départements formateurs, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et des représentants de la région Casablanca Settat.

Fruit d’un partenariat entre l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le gouvernement du Maroc, ce Career Center est conçu comme un espace d’échanges entre tous les acteurs du marché du travail – jeunes, entreprises, établissements de formation, agences de recrutement, associations, fédérations d’entreprises – pour accompagner les jeunes dans leur transition de la formation vers l’emploi. Le Career Center offre aux jeunes de nombreux services : bilan d’orientation, ateliers de préparation à l’emploi, formations aux compétences non techniques (soft skills), information sur les secteurs porteurs, et mise en relation avec les employeurs à travers des programmes de stages et d’immersion en entreprise.

Situé à l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hay Hassani 1 Casablanca de l’OFPPT, ce Career Center est le premier du genre dans le secteur de la formation professionnelle, après le lancement réussi, au printemps dernier, des deux Career Centers pilotes de l’enseignement supérieur, à l’université Cadi Ayyad de Marrakech et à l’université Abdelmalek Essaadi de Tanger.

Un Career Center virtuel « careercenter.ma » a été développé. Il offre également au plus grand nombre les principaux services des Career Centers physiques. Depuis son lancement en mai, cette plateforme a reçu près de 50 000 visiteurs, avec 2 000 inscrits qui ont déjà profité de ses services d’orientation et de préparation au monde du travail. Grande première au Maroc, ce site regroupe en un seul endroit toutes les offres d’emploi et de stage publiées sur Internet dans le Royaume. Il est doublé d’une forte présence des Career Centers sur les réseaux sociaux, au plus près des jeunes, avec déjà plus de 10 000 abonnés sur Facebook et LinkedIn.

Le programme prévoit d’ouvrir trois autres centres pilotes à Casablanca, Marrakech et Tanger, avec l’objectif de renforcer l’employabilité de 100 000 jeunes à l’horizon 2019.

