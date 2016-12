Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 22/12/2016

Le Monde selon Vladimir Poutine

La reconquête d’Alep en Syrie marque une victoire pour la diplomatie russe et son allié le régime de Bachar al Assad.

La Russie et l’Iran, alliés de Damas, ainsi que la Turquie, soutien des rebelles, ont publié une « déclaration commune » sur la Syrie le 20 décembre, mettant ainsi les Occidentaux hors jeu. Ils ont indiqué leur disponibilité à être les « garants » de négociations entre le régime de Damas et l’opposition.

De l’Ukraine à la Syrie, Moscou semble imposer son agenda sur la scène internationale ...Souvent à l’encontre des Etats-Unis.

Comment Vladimir Poutine a-t-il remis la Russie au cœur du jeu mondial ?

Analyse et explications dans le Grand Débat.

Nicolas Tenzer, directeur de la publication et de la rédaction de la revue Le Banquet et président fondateur du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP). Dernier ouvrage paru : La France a besoin des autres (Plon 2012) /

Emmanuel Dupuy, président de l’Ipse (Institut prospective et sécurité en Europe)

Thomas Flichy de Neuville, Membre du Centre Roland Mousnier de l’Université Paris IV – Sorbonne, Chef du département des études internationales à l’Ecole Spéciale de Saint-Cyr