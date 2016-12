22 décembre 2016

Nice : Belhanda indisponible plusieurs semaines et forfait pour la CAN

Le milieu de terrain offensif de Nice Younès Belhanda (d) après un choc avec le Bordelais François Kamano, le 21 décembre 2016 au Matmut Stadium ©AFP



Paris (AFP)

Le milieu offensif de Nice et international marocain Younes Belhanda est indisponible "quatre à six semaines" à cause d’une fracture à un orteil, a annoncé son club jeudi.Il est donc forfait avec le Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Gabon du 14 janvier au 5 février.

Belhanda a été victime d’un choc lors du match nul contre Bordeaux mercredi (0-0).Il avait d’ailleurs été expulsé en fin de rencontre pour avoir participé aux échanges tendus entre Niçois et Bordelais.

Son absence est un gros coup dur pour Nice, le leader surprise de la Ligue 1. Belhanda, champion de France avec Montpellier en 2012, est un des artisans du parcours impressionnant des Aiglons lors de cette première partie de saison, avec une seule défaite à Caen lors de la 12e journée.

Le Maroc et son sélectionneur Hervé Renard vont aussi être privés d’un de leurs joueurs majeurs pour la Coupe d’Afrique des Nations au Gabon.