22 décembre 2016

Côte d’Ivoire : le chanteur du groupe Magic System entre à la Fédération de football

Le chanteur du groupe Magic System Salif Traoré



Abidjan (AFP)

Le chanteur du célèbre groupe Magic System, Salif Traoré "Asalfo" a fait son entrée à la Fédération ivoirienne de football (FIF), a-t-on appris jeudi de source officielle.

Asalfo fera office de conseiller spécial, une grande première pour un artiste dans le pays, du président de la FIF Sidy Diallo, qui a lui-même procédé à cette nomination.

Le groupe Magic System, composé de quatre membres et révélé à la fin des années 1990 avec le titre "1er Gaou", est l’un des porte-flambeaux de la musique ivoirienne sur le plan international.Il puise son inspiration dans le mouvement "Zouglou", mouvement culturel ivoirien regroupant musique et danse, qui permet à la jeunesse de décrire dans une chorégraphie les problèmes et les maux de la société dans laquelle elle vit.