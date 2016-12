22 décembre 2016

Eviter la faillite des nations à travers la bonne gouvernance

Le Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade des Etats-Unis, S.E.M. Andrew Haviland, a déclaré que le Livre de l’Année 2016, « La Faillite des nations : les origines de la puissance, de la prospérité et de la pauvreté » a été sélectionné par nos lecteurs comme le meilleur livre qui les a marqués positivement par son actualité. « Car il expose la relation intime qui existe entre les institutions politiques et le développement économique, » a ajouté M. Haviland. Pour lui, « le livre présente une théorie de l’économie politique d’une pertinence indéniable pour les pays en voie de développement et surtout ceux comme la Côte d’Ivoire qui poursuit si passionnément l’émergence économique ».

C’était au cours d’une conférence-débat organisée dans la cadre de la célébration du Livre de l’Année autour de l’ouvrage co-écrit par Daron Acemoglu et James A. Robinson. Ce débat a rassemblé un parterre d’invités composés essentiellement du Ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba, des professeurs d’universités, des représentants de la société civile et d’organisations internationales, des journalistes et des étudiants.

A l’aide de nombreux exemples, le panel, composé d’éminents chercheurs comme le Pr. Ballo Zié, Dr. Béké Tite et Pr. Kouakou Auguste du Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES), a essayé d’énumérer les causes de la pauvreté dans certains pays mais aussi les facteurs qui favorisent la richesse dans d’autres. A partir des solutions proposées par les deux auteurs de l’ouvrage, les participants ont été unanimes à reconnaître que c’est la présence ou l’absence de certaines institutions politiques et économiques qui facilite ou entrave le chemin vers la prospérité.

Pour l’année 2017, l’Ambassade mettra à la disposition du public les ouvrages suivants : « L’autobiographie de Martin Luther King », « Mon combat pour la justice », « Eloge de la dignité : Le rôle essentiel qu’elle joue dans la résolution des conflits », « La 6ème extinction, une histoire contre nature », « L’art des médias sociaux », « Le nouveau Manager Minute : réussir dans un monde en pleine mutation », « La force des discrets : le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard », « Mets-toi ça dans la tête : les stratégies d’apprentissage à la lumière des sciences cognitives », « Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier ? » et « Learn Startup : adoptez l’innovation continue ». Ces livres issus de la collection Nouveaux Horizons constituent les meilleurs ouvrages classiques et contemporains d’auteurs américains, traduits en français, qui animent nos pensées sur des sujets importants et d’actualité.

