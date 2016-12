Santé publique France : Les repas de fêtes : nutrition et alcool

Par superstagiaire2, le 22 décembre 2016

LES INVITES :

Stéphane Besançon, biologiste nutritionniste responsable de l’ONG Santé Diabète (l’ONG Santé Diabète a été fondée dans le but d’améliorer la prévention et la prise en charge du diabète en Afrique),

ANTO, cheffe de cuisine.

Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement marquées par de longs repas familiaux où l’on fait facilement des excès alimentaires.

Des excès qui ne sont pas très bons pour la santé en général, qui peuvent se transformer en cauchemar pour le foie et la digestion, mais aussi provoquer des risques plus graves pour les diabétiques et les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires.

Stéphane Besançon et le Chef Anto ont donné tous les conseils pour bien profiter des fêtes de fin d’année, en rappelant l’importance de ne pas faire trop d’excès et surtout en consommant de l’alcool de façon raisonnable.

Le Chef Anto a donné quelques idées de recettes faciles à préparer avec des produits traditionnels africains, en les cuisinant de façon plus légère évitant ainsi de consommer trop d’huile, trop de sel ou trop de sucre. Elle a rappelé qu’il était important de se faire plaisir pendant les repas, mais sans mettre sa santé en danger.

Cette émission a été l’occasion de donner quelques conseils aux personnes diabétiques, ou atteintes de maladies cardiovasculaires, afin qu’elles puissent profiter pleinement des fêtes sans privation.

N’hésitez pas à réécouter l’émission, et à consulter les sites d’information ci-dessous.

>>> www.lasantepourtous.com

>>> www.mangerbouger.fr

>>> www.alcool-info-service.fr - Tél. : 0 980 980 930 (de 8h à 2h, 7 jour sur 7)

>>> Retrouvez les recettes du Chef Anto : http://www.lechefanto.com/