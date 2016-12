21 décembre 2016

Le Canada déplore l’absence d’accord national sur la transition démocratique et constitutionnelle en République démocratique du Congo

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Stéphane Dion, a fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« Alors que s’achève le deuxième mandat du président de la République démocratique du Congo (RDC), M. Joseph Kabila, le Canada déplore l'échec d’une transition démocratique du pouvoir, conformément à la Constitution.

« Le Canada regrette vivement l’absence de consensus au sein du dialogue national inclusif, pour lequel la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) agit à titre de médiateur, et dont le but est de trouver une solution à l’impasse politique actuelle et d’apaiser les tensions dans le pays.

« Le Canada réitère son soutien à l’égard de l’initiative de la CENCO et invite‎ toutes les parties à placer les intérêts de la population congolaise au cœur de leurs discussions, à l’heure où elles tentent ensemble de trouver une entente qui préparera le terrain pour la tenue d’élections transparentes, crédibles et pacifiques, dans les plus brefs délais.

« Le Canada déplore les violents affrontements survenus aujourd’hui, qui ont fait plusieurs morts dans diverses régions de la RDC. Nos pensées vont aux victimes et aux membres de leurs familles.

« Le Canada est également préoccupé par les informations selon lesquelles il y aurait eu de nombreuses arrestations et détentions arbitraires, y compris de dirigeants et de partisans de groupes d’opposition, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de la personne. En cette période cruciale, le Canada rappelle aux autorités congolaises leurs obligations de respecter les droits de la personne, d’instaurer un climat de tolérance et de faire preuve de retenue dans leurs efforts pour maintenir l’ordre. Le Canada encourage également toutes les parties, y compris la population congolaise, à éviter le recours à la violence dans l’exercice de leurs droits civils et politiques.

« Le Canada suivra de près l’évolution de la situation en RDC et il réévaluera ses relations avec le gouvernement congolais. »

