21 décembre 2016

La Représentante Spéciale des Nations Unies salue l'arrestation de Mr. Aboubacar Sidiki Diakité, en rapport aux événements du 28 septembre 2009, au stade national de Conakry

La Représentante Spéciale du Secrétaire-Général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, Zainab Hawa Bangura, se félicite de l'arrestation hier à Dakar, Sénégal, de Mr. Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba Diakité, en rapport avec les événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, qui ont fait au moins 156 morts ou disparus et au moins 109 victimes de violences sexuelles.



Poursuivi pour son rôle présumé dans les évènements, le lieutenant Aboubacar Sidiki Diakité, « aide de camp » de l'ancien président Moussa Daddis Camara, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, et etait en fuite depuis 2009.

« L'arrestation de Mr. Aboubacar Sidiki Diakité représente une étape importante dans les efforts en cours déployés par le Gouvernement guinéen pour établir la vérité et rendre justice pour les crimes commis en septembre 2009, y compris les crimes de violence sexuelle », a déclaré la Représentante Spéciale Bangura.



« Ce que cette arrestation signale, c'est que vous pouvez fuir, mais vous ne pourrez jamais vous cacher éternellement, car la justice vous rattrapera un jour. La communauté internationale travaillera aussi longtemps qu'il le faudra pour faire en sorte que les auteurs de ces crimes redent compte à la justice », a-t-elle ajouté.



Rappelant la condamnation de Hissène Habré à Dakar en mai 2016, la Représentante Spéciale Bangura a également félicité le Gouvernement sénégalais pour sa contribution à la justice internationale.

